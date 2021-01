Suami Dikabarkan Ditangkap Polisi, Nindy Ayunda Lakukan Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Suami penyanyi Nindy Ayunda, Askara Prasady Harsono (A) dikabarkan ditangkap polisi karena kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Di tengah kabar penangkapan sang suami, Nindy Ayunda justru terlihat membalas ucapan ulang tahun dari orang-orang terdekat di akunnya di Instagram.

Perempuan kelahiran 10 Januari 1989 ini juga sempat mengunggah video boomerang di Insta Story miliknya.

Baca Juga: Suami Nindy Ayunda Ditangkap Polisi karena Narkoba

Dua hari sebelumnya, Nindy terlihat mengunggah potret dirinya tengah menikmati liburan di Pulau Dewata Bali.

"She takes a big breath and she remembers who the f she is (emoji love, red)," tulis Nindy, sebagai keterangan foto.

Pelantun Jangan Nakal ini tampak mematikan kolom komentar di unggahannya tersebut.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo, membenarkan kabar penangkapan suami Nindy Ayunda.

Suami Nindy diamankan di rumahnya kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Kamis (7/1) lalu.