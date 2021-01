Sudah 100 Tahun Liverpool Gagal di Kandang Manchester United

jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United menyingkirkan Liverpool dari ajang Piala FA.

Dalam laga babak keempat (32 Besar) di Old Trafford, Senin (25/1) dini hari WIB, MU memenangi duel sengit dengan skor 3-2.

Bruno Fernandes menjadi penentu. Gelandang asal Portugal yang baru masuk pada menit ke-66 itu mencetak gol melalui eksekusi tendangan bebas yang tak terjangkau kiper Liverpool Alisson Becker di area tiang jauh pada menit ke-76.

Sejak awal, laga sudah tampak lebih menarik dibandingkan pertemuan kedua tim dalam laga Premier League di Anfield sepekan yang lalu (0-0).

10 - Manchester United have eliminated Liverpool from the FA Cup proper for the 10th time; in the competition's history, only Liverpool themselves (12 v Everton) have knocked a particular side out more times (including finals). Bragging. pic.twitter.com/Uh1ByptM1J — OptaJoe (@OptaJoe) January 24, 2021