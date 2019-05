Sudirman Cup 2019: Inggris Ukir Rekor, Indonesia Otomatis Lolos ke Perempat Final

jpnn.com, NANNING - Indonesia sudah memastikan tiket perempat final Sudirman Cup 2019. Kekalahan Denmark atas Inggris 2-3 membuat posisi Indonesia semakin kuat di Grup B, paling tidak lolos sebagai runner-up.

Dalam laga penyisihan pertama melawan Inggris, Minggu (19/5), Indonesia menang dengan skor 4-1. Sementara di laga kedua, Inggris menang dramatis atas Denmark. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat Inggris dalam sepuluh tahun.

10 - England has won a Sudirman Cup Group stage (Group 1) tie FOR THE FIRST TIME IN 10 YEARS (last: 2009; 4-1 vs JPN). Celebration.#SudirmanCup2019 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) May 20, 2019