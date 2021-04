Sukses Berkat Pura-pura Lupa, Mahen Kembali Rilis Lagu Patah Hati

jpnn.com, JAKARTA - Mahen, penyanyi muda berbakat yang sukses dengan lagu 'Pura-pura Lupa' kembali hadir dengan karya terbaru.

Dia baru saja merilis lagu berbahasa Inggris berjudul 'It’s Okay Not To Be Okay'.

It’s Okay Not To Be Okay merupakan lagu pertama yang ditulis Mahen bersama rekan musisinya, Will Mara.

Lagu ini ditulis untuk orang-orang yang sedang merasakan kesedihan, kekecewaan, atau sakit hati.

"Aku pengin sharing ke semua orang bahwa merasakan sedih, sakit hati, atau sedang tidak baik-baik saja adalah hal yang wajar dan bukan hal yang memalukan," kata Mahen, Senin (12/4).

Mahen mengatakan ide awal menulis lagu ini bermula saat dia dan Will Mara berdiskusi tentang kesedihan yang pernah dialami.

Dia ingin menuangkan dalam sebuah lagu berbahasa Inggris.

"Proses enggak lama sih, mungkin kami diskusi sekitar dua jam sampai lagu ini jadi," jelasnya.