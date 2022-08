Superman Is Dead Hingga NOAH Siap Hebohkan Prost Fest 2022

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Prost Fest 2022 digelar pada 13 dan 14 Agustus 2022 di Pantai Mertasari, Sanur, Bali.

Perhelatan dengan konsep pesta di pantai tersebut bakal menghadirkan musisi nasional dan lokal.

"Sebagai festival yang baru pertama kali diselenggarakan, Prost Fest 2022 ingin menjadi ajang unjuk talenta dan karya bagi para musisi Indonesia, baik yang berskala Nasional maupun yang emerging new artists di industri musik Indonesia tanah air," kata Muhamad Aldian, Program Director Prost Fest dalam keterangan, Senin (8/8).

Prost Fest 2022 telah memastikan mengumumkan para musisi yang akan tampil akhir pekan ini.

Antara lain, NOAH, Kahitna, Slank, Ndarboy Genk, Rizky Febian, Mahalini, Superman Is Dead, Navicula, Barasuara, Tipe-X, HIVI, RAN, Fourtwnty, Milledenials, Jason Ranti, Rub of Rub, Juicy Luicy, The Dare, Kaleb J, Shaggydog, Joni Agung & Double T, The Panturas, Rollfast, The Adams, The Hydrant, Ndarboy Genk, Nostress, Diskoria, Soulfood, hingga Manja.

"Kami sangat dukung adanya gerakan untuk mempromosikan musisi-musisi lokal Bali terutama generasi muda dan baru muncul, untuk bisa tampil di skala yang lebih luas lagi. Semoga talenta mereka makin bersinar, akhirnya mampu bersaing di ranah musik nasional maupun internasional," beber Bimbim, drummer Slank.

Total akan ada 34 penampil dalam Prost Fest 2022.

Mereka akan menghibur di Prost Stage dan Singaraja Stage selama dua hari penyelenggaraan.