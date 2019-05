Surprise! Bagnaia dan Quartararo Kuasai FP2 MotoGP Italia

jpnn.com, MUGELLO - Dua pembalap pendatang baru alias rookie MotoGP musim ini Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo membuat kejutan di free practice atau latihan bebas kedua MotoGP Italia di Mugello, Jumat (31/5) malam WIB.

Bagnaia mencatatkan waktu paling tajam dengan satu menit 46,732 detik, hanya berjarak 0,046 detik dari Quartararo yang berada di posisi kedua. Sementara Marc Marquez yang menguasai jalannya latihan bebas pertama turun lima posisi, ke tempat keenam.

Penampilan dua rookie tersebut menjadi kejutan dan bahan omongan usai FP2 kelar.

Rookies first and second at Mugello! ????@PeccoBagnaia springs a Friday practice surprise to edge out @FabioQ20 in FP2! ????#ItalianGP ???????? pic.twitter.com/p7Ji3scqDS — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) May 31, 2019