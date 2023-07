Suzuki Gelar Promo Selama Juli, Ada Hadiah Logam Mulia dan Motor

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (PT. SIS) menggelar promo menarik untuk pembelian mobil Suzuki.

Promo yang berlaku di seluruh Indonesia itu berlaku sejak tanggal 1 hingga 31 Juli 2023.

Penawarannya berupa DP atau uang muka dan cicilan yang ringan, dan pilihan tenor hingga 7 tahun bagi masyarakat yang ingin melakukan pembelian All new Ertiga Hybrid, New XL7 Hybrid, S-Presso, dan New Carry.

Baca Juga: Suzuki XL7 Jadi Mobil Penumpang SIS Paling Laris

“Selain menawarkan uang muka dan cicilan ringan, calon konsumen yang melakukan pembelian mobil All new Ertiga Hybrid, New XL7 Hybrid, dan S-Presso juga berkesempatan mendapatkan logam mulia, dan kesempatan membawa sepeda motor Suzuki bagi calon konsumen yang melakukan pembelian New Carry selama periode Juli 2023,” terang Randy R. Murdoko, Asst. to Dept. Head 4W Sales PT. SIS, dalam keterangannya, Jumat.

Calon konsumen akan mendapatkan penawaran menarik berupa uang muka dan cicilan yang ringan, serta pilihan tenor cicilan hingga 7 tahun.

Suzuki tidak hanya memberikan program penjualan untuk mobil kategori penumpang saja, tetapi juga mobil komersial seperti New Carry.

Baca Juga: Suzuki Hayabusa Edisi Spesial Dijual Terbatas

Para wirausaha ataupun pelanggan setia Suzuki akan mendapat program penjualan menarik berupa uang muka dan cicilan yang ringan, pilihan tenor cicilan hingga 7 tahun, dan potongan angsuran yang diklaim menguntungkan bagi calon konsumen.

“Caranya pun cukup mudah karena calon konsumen hanya perlu mendatangi diler resmi Suzuki terdekat yang sudah tersebar di seluruh Indonesia."