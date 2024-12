Suzuki XL7 dan All-new Ertiga Jadi Pendorong Penjualan SIS Menjelang Tutup Tahun

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) melaporkan kenaikan penjualan mobil baru mereka sebesar 17% pada November 2024.

Peningkatan itu didorong oleh antusiasme konsumen terhadap berbagai produk unggulan, termasuk All New Ertiga, New XL7 Hybrid, S-Presso, dan Baleno.

Menariknya, model hybrid berkontribusi sebesar 38 persen dari total penjualan mobil penumpang pada bulan tersebut.

Kepala Departemen Penjualan 4W PT. SIS Randy R. Murdoko mengatakan keberhasilan itu merupakan hasil dari strategi yang tepat waktu.

“Dengan mendekati momen libur akhir tahun, kami melihat peluang untuk menawarkan produk baru dan program menarik bagi konsumen. Data penjualan menunjukkan bahwa kendaraan keluarga, baik 7-seater maupun 5-seater menjadi pilihan utama,” kata Randy dalam keterangannya, Rabu (18/12).

Mobil keluarga seperti All-new Ertiga dan New XL7 menunjukkan kinerja luar biasa.

All New Ertiga mencatatkan lonjakan penjualan hingga 76 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Lalu, New XL7 tumbuh 42 persen.

Kedua model itu menawarkan kombinasi optimal antara kapasitas, kenyamanan, dan efisiensi, menjadikannya pilihan ideal bagi keluarga modern.