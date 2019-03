Syahrini Bakal Gelar Pesta Lanjutan di Indonesia?

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sensasional Syahrini berjanji akan mengundang Hotman Paris Hutapea pada pesta pernikahannya.

Sebelumnya, pelantun Sesuatu itu sudah meminta maaf karena tidak mengundang Hotman Paris ke Jepang, beberapa waktu lalu.

Hal tersebut disampaikan Hotman Paris saat membacakan pesan dari Syahrini. Dia mengaku menerima pesan singkat lewat aplikasi WhatsApp dari istri Reino Barack itu pagi tadi.

"Untuk abang sahabatku, semua pasti ada invitation soon, will update you. Tidak mungkin tidak undang Bang Hotman di hari bahagia," kata Hotman Paris membacakan pesan dari Syahrini dalam video yang diunggah ke Instagram, Minggu (3/3).

Pesan Syahrini kepada Hotman Paris itu menimbulkan banyak pertanyaan dari netizen. Beberapa netizen berspekulasi bakal ada pesta lanjutan dari pernikahan Syahrini dan Reino Barack.

Sementara dalam pesan sebelumnya, Syahrini menyampaikan permohonan maaf kepada Hotman Paris. Hal itu karena dirinya merasa bersalah tidak mengundang pengacara kondang tersebut ke pernikahannya di Jepang.

"Tadi pagi Syahrini WA Hotman Paris. Bang sabar ya, sorry slow response," ujar Hotman Paris dengan gaya khasnya di Kopi Johny.

Menurut Hotman, Syahrini tidak mengundangnya karena pernikahan di Jepang dikhususkan untuk pihak keluarga. Oleh sebab itu, nantinya bakal ada undangan khusus untuk rekan lainnya. "Bang maaf ya enggak ngundang ke Jepang, soalnya khusus untuk keluarga aja dulu," jelas Hotman Paris.