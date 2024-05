Syahrini Hamil Anak Pertama, Reino Barack Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Reino Barack turut menyampaikan kabar bahagia terkait kehamilan istrinya, Syahrini.

Dia tidak sabar untuk merasakan pengalaman baru sebagai orang tua.

"Petualangan terhebat kami akan segera dimulai," ungkap Reino Barack melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (23/5).

Syahrini baru saja mengumumkan bahwa dirinya sedang hamil anak pertama dari pernikahan dengan Reino Barack.

Kabar bahagia tersebut diungkapkan melalui akun miliknya di Instagram.

Syahrini mengunggah sejumlah foto yang memperlihatkan perutnya yang membuncit.

Baca Juga: Syahrini Akhirnya Umumkan Hamil Anak Pertama

Sementara itu, Reino Barack tampak memeluk hingga mencium perut Syahrini.

"Bismillah. We made one wish and it came true (kami membuat satu impian dan itu menjadi nyata)," ungkap Syahrini, Rabu (22/5).