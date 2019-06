Syifa Ultah, Begini Doa Ayu Ting Ting Untuk Adiknya

jpnn.com, JAKARTA - Syifa adik Ayu Ting Ting baru saja berulang tahun yang ke-23 pada Selasa (11/6) kemarin.

Ayu bersama kedua orangtuanya memberikan kejutan dengan memberikan kue tepat pada pergantian hari. Janda satu anak itu juga mendoakan agar Syifa bisa lebih dewasa dalam bersikap.

Ayu juga membagikan momen dirinya bersama Syifa sambil memegang kue bertuliskan angka 23 lewat akun Instagram miliknya.

“Happy birthday adikku tercinta yang paling semok semoga panjang umur, banyak rezeki selalu sehat, selalu sukses tambah dewasa semoga apa yang dinginkan terwujud semua, amin, wish u all the best sayang and love u @syifaasyifaaa alot,” tulis Ayu.

Lewat akun Instagramnya, Syif merasa bersyukur memiliki keluarga yang sangat menyayanginya.

“Alhamdullilah ya ALLAH di hari ini tanggal ini tahun ini saya masih diberikan umur yang panjang dan terima kasih ya Allah selalu berikan saya kebahagian dengan keluarga yang utuh dan selalu menyayangi susah senang selalu sama-sama. Terima kasih ayah ibu @mom_ayting92_ tteh @ayutingting92 khale @alyansyar, nenek selalu kasih surprise setiap tahun love u All #11juni1996#11juni2019,” tulisnya. (chi/jpnn)