Tahun Baru, Ayu Ting Ting Pamer Kemesraan dengan Adit Jayusman

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting tidak canggung lagi membagikan potret mesra dengan Adit Jayusman.

Terbaru, Ayu Ting Ting memamerkan kemesraan dengan kekasihnya itu saat momen perayaan malam tahun baru.

Dalam foto yang diunggah ke Instagram, pelantun Sambalado itu dan Adit Jayusman tampak bermain kembang api.

Keduanya terlihat tersenyum semringah saat menikmati malam tahun baru bersama.

"Happy new year 2021 from us #bismillah #bersyukur," ungkap Ayu Ting Ting, Jumat (1/1).

Ibunda Bilqis itu diketahui tengah menjalin hubungan asmara dengan Adit Jayusman.

Ayu Ting Ting dan kekasihnya tersebut dekat sejak beberapa bulan lalu.

Keduanya bahkan dikabarkan bakal segera melangsungkan pernikahan.