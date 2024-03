Tak Mudah Menjelaskan Mitos Kesehatan kepada Orang Australia, tetapi Ada Caranya

Saat Erika Shears merasa enggak enak badan, seringkali ia cukup mengatakan "masuk angin".

Tapi sebagai warga Indonesia yang tinggal di Melbourne, menjelaskan konsep "masuk angin" di Australia tidaklah mudah.

Dari pengalamannya, penjelasan masuk angin seringkali enggak masuk akal bagi warga Australia.

Termasuk suaminya sendiri, yang awalnya enggak percaya dan sampai sekarang "masih denial" soal keberadaan masuk angin.

Sampai suatu hari suaminya memiliki gejala yang mirip dengan "masuk angin" dan Erika menyarankan minum Tolak Angin, kemudian suaminya merasa lebih baik.

"Dia bahkan memberikannya [Tolak Angin] kepada adiknya waktu sakit kaya masuk angin juga," katanya.

"Saya sering ditanya sama orang-orang di sekolah tentang masuk angin dan saya jawab 'simply paling dekat sih dengan colds, but I don't think it's quite the same'."

Tinggal di Australia atau dibesarkan dalam budaya yang berbeda tentu menjadi sebuah tantangan, terutama jika kita dibesarkan dengan mitos atau takhayul yang diturunkan dari generasi sebelumnya.