Tak Sekadar Bisnis, Deli Tools Ajak Mitra Capai Kesuksesan Bersama

jpnn.com, JAKARTA - Deli Tools, perusahaan terkemuka dalam industri perkakas, menekankan pentingnya kerja sama antara perusahaan dan mitra bisnis untuk mencapai kesuksesan bersama.

Hal itu disampaikan Direktur Deli Tools Internasional Boen Jiang, dalam Gathering Nasional Deli Tools bertajuk Unite To Make The Best di Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (2/3).

Sebanyak 110 mitra bisnis dari berbagai wilayah Indonesia, turut hadir dalam acara yang menjadi ajang untuk berjejaring, berbagi wawasan, dan menjalin kemitraan baru.

Pertemuan tersebut juga menampilkan area pameran di mana Deli Tools Indonesia memamerkan produk dan inovasi terbaru mereka dengan total 500 SKU produk Deli Tools.

"Kami sangat senang dengan adanya pertemuan tahun ini,” kata Peter Halim, Managing Director PT Deli Group Indonesia dalam keterangannya, Selasa (26/3).

Menurut dia, acara ini memberikan peluang berharga bagi para profesional industri untuk berkumpul, bertukar ide, dan menjajaki peluang baru untuk berkolaborasi.

"Kami bangga telah menyelenggarakan acara yang dinamis dan menarik ini dan akan menjadi sejarah pada perkembangan Deli Tools Indonesia," tuturnya.

Para mitra bisnis diajak untuk lebih memahami pasar dan mengoptimalkan upaya pemasaran mereka untuk mencapai target penjualan yang lebih tinggi