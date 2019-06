Taklukkan 4 Raksasa, Sung Hyun / Baek Cheol jadi Jawara di Australian Open 2019

jpnn.com, SYDNEY - Ganda putra peringkat 34 dunia asal Korea Selatan Ko Sung Hyun / Shin Baek Cheol mencatat prestasi fenomenal di Australian Open 2019 (super 300). Hyun / Cheol yang merupakan juara dunia 2014 itu menjadi pemenang setelah menyingkirkan tiga unggulan.

Dalam laga final di Quaycentre Sydney, Minggu (9/6) siang WIB, Hyun / Cheol mengalahkan ranking dua dunia Takeshi Kamura / Keigo Sonoda 21-11, 21-17 dalam waktu 36 menit (statistik BWF).

The 2014 world champions from Korea are back in style! Ko Sung Hyun and Shin Baek Cheol got past top seeds Takeshi Kamura/Keigo Sonoda in men's doubles final ????????????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/L0jHxOtO4Y — BWF (@bwfmedia) June 9, 2019