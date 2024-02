Tampil Unik, Cosplayer Honkai: Star Rail Bikin Heboh Jalanan Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah cosplayer memeriahkan jalanan di sekitar Bundaran HI, Jakarta, terutama di Halte Transjakarta Tosari, pada Selasa (6/2) siang.

Salah satu cosplayer yang mencuri perhatian ialah Clarissa Punipun. Selebgram ini dikenal dengan costum cosplay yang keren.

Kehadiran para cosplayer ini ternyata bagian dari promosi peluncuran gim Honkai: Star Rail versi 2.0.

"Semoga para pecinta game bisa lebih update lagi dengan hadirnya versi terbaru ini," ujar Clarissa Punipun, dalam keterangannya, Kamis (8/2).

Poster promosi game tersebut pun juga terpampang di billboard hotel Mandarin Oriental Jakarta.

Honkai: Star Rail versi 2.0 memperkenalkan dunia baru yang menarik. Gim ini juga menampilkan Misi Trailblaze utama yang menarik perhatian para pemain.

Misi-misi ini akan menjadi tantangan hingga versi 2.3. Honkai juga melakukan berbagai peningkatan sistem untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih baik kepada pemain.

Versi 2.0 dari Honkai: Star Rail mengusung tema "If One Dreams at Midnight" dan menampilkan karakter baru bernama Black Swan yang memiliki kemampuan untuk memberikan efek pengurangan HP kepada musuh secara berkelanjutan.