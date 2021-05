Tanggapan Nissa Sabyan Soal Lagu Ciptaan Aldi Taher

jpnn.com, JAKARTA -

Penyanyi Nissa Sabyan memberi tanggapan soal lagu tentang dirinya yang diciptakan Aldi Taher.

Vokalis Sabyan Gambus itu berterima kasih kepada Aldi Taher yang sudah menciptakan lagu untuk menyemangatinya.

"Terima kasih," kata Nissa Sabyan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (30/4) malam.

Pelantun Sapu Jagat itu mengaku telah mendengar lagu 'Nissa Sabyan I Love You So Much' ciptaan Aldi Taher.



Nissa Sabyan kembali mengucap terima kasih atas adanya lagu tersebut

"Sudah, terima kasih," imbuh Nissa Sabyan.

Lagu Nissa Sabyan I Love You So Much ciptaan Aldi Taher tengah viral di media sosial.

Selain lirik, musik dari lagu yang diunggah Aldi Taher ke akun miliknya di Instagram itu sukses menarik perhatian netizen.