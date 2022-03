Tante Ernie Lakukan Ini Menjelang Ramadan, Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Tante Ernie berziarah ke makam orang tuanya jelang memasuki Ramadan tahun ini.

Momen ziarah tersebut dibagikan melalui akun miliknya di Instagram Story.

"Assalamualaikum bapak, ibu, we miss you so much," ungkap Tante Ernie, Rabu (30/3).

Perempuan berjuluk Tante Pemersatu Bangsa itu menyertakan foto tengah bersama kerabat di makam orang tua.

Tante Ernie lantas mengirim doa untuk mendiang ibu dan bapaknya.

"Al-fatihah untuk bapak dan ibu," ujar perempuan 3 anak itu.

Tante Ernie mengatakan bulan puasa tahun ini menjadi Ramadan pertama tanpa sang ibunda.

Ibunya yang bernama Elly Sulastri meninggal dunia pada Oktober 2021 lalu.