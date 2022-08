Tante Ernie Sindir Seseorang, Pakai Kata-kata Dajal

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Ernie Judojono alias Tante Ernie menyampaikan sindiran untuk orang yang berpenampilan baik namun berperilaku buruk.

Dia mengunggah kalimat bijak tentang penilaian seseorang melalui akun miliknya di Instagram.

"Don't judge the book by it's cover. Itu tuh benar-benar terjadi yang sedang aku alami," ungkap Tante Ernie, Kamis (11/8).

Perempuan berjuluk Tante Pemersatu Bangsa itu mengaku mengalami apa makna dari kata-kata bijak tersebut.

Tante Ernie mengisyaratkan bahwa dirinya tertipu oleh penampilan seseorang.

"Jangan suka terkecoh dengan penampilan seseorang yang berpenampilan seperti malaikat, tetapi kelakuannya melebihi dajal. Mengerti kan dajal?" imbuh Tante Ernie.

Oleh sebab itu, Tante Ernie kemudian memberi pesan kepada netizen, khususnya penggemar.