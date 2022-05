Taspen Sabet Bronze di Ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2022

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) berhasil meraih penghargaan Bronze Winner pada kategori The Most Promising Company in Marketing 3.0 dalam ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2022.

Keberhasilan ini tak lepas dari inovasi pelayanan digital yang terus dikembangkan PT Taspen demi memudahkan peserta.

"Kami percaya bahwa kualitas prima dan seluruh inovasi layanan TASPEN dibangun untuk memudahkan peserta mengakses layanan yang optimal dan sebagai apresiasi kepada para ASN dan pensiunan ASN, yang telah mengabdi kepada negara," ujar Direktur Utama TASPEN ANS Kosasih dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (19/5).

Kosasih berharap penghargaan kali ini menjadi pemicu semangat TASPEN untuk terus menghadirkan beragam inovasi layanan sesuai perkembangan teknologi terkini.

"TASPEN sebagai pengelola jaminan sosial aparatur sipil negara dan pejabat negara berkomitmen aktif untuk senantiasa terdepan dalam menghadirkan beragam inovasi layanan yang konsisten, tanggap, dan proaktif dalam pelayanan, serta menjunjung keandalan layanan bagi seluruh peserta," katanya.

Sebagai BUMN di bidang jaminan sosial, TASPEN senantiasa berkomitmen meningkatkan kualitas layanan digital bagi peserta.

Berkat beragam inovasi yang telah dilakukan, TASPEN berhasil meraih penghargaan Bronze Winner tersebut.

Penghargaan ini membuktikan bahwa TASPEN selalu berupaya memberikan kemudahan bagi peserta untuk mengakses layanan dan terus berinovasi di tengah perkembangan teknologi.