Tawarkan Sensasi 4 Luxury Room Villa-Resort Berbeda, Vila Ini jadi Primadona Baru

jpnn.com, JAKARTA - Member terbaru dari Ini Vie Hospitality, Astera Villa Canggu sudah menjadi primadona di Bali.

Pasalnya, rata-rata okupansi harian villa yang resmi dibuka untuk publik pada 15 November 2021 ini selalu menyentuh angka 100%.

Tak sedikit calon guest yang akan mereservasi vila ini kecewa karena kamar yang diinginkan selalu fully booked.

Sebelum vila ini dibuka sudah banyak menerima waiting list atau sekadar menanyakan kapan akan dibuka.

Nah, semenarik apakah Astera Villa Canggu ini?

Vila ini rupanya hanya memiliki 12 unit kamar, terdiri dari 3 unit Smart One Bedroom Ricefield View Villa with Private Pool and Jacuzzi, dan 9 unit Smart One Bedroom Villa with Private Pool and Jacuzzi.

Ada fasilitas public pool yang langsung bersentuhan dengan panorama sawah yang memanjakan mata, serta cabana yang dapat dijadikan alternatif spot jika ingin bersantai.

Selain itu bagi guest yang ingin memanjakan perut dan menikmati Balinese Massage, vila ini juga menawarkan fasilitas Avani Spa dan Retaurant yang namanya masih dirahasiakan.