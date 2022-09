Teddy Adhitya Mengapresiasi Pendengar Setia Lewat Lagu Stay The Same

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Teddy Adhitya meluncurkan lagu terbaru yang berjudul Stay The Same.

Lagu tersebut merupakan karya perdananya di paruh akhir tahun 2022 ini.

Teddy Adhitya mengatakan bahwa lagu Stay The Same merupakan sebuah dedikasi kepada para pendengar setianya.

Dia ingin mengapresiasi pendengar yang telah menemani sejak awal karier dan juga untuk menyapa pendengar-pendengar barunya.

"Will you stay with me, in a hurricane?" ungkap Teddy Adhitya dalam salah satu lirik lagu Stay The Same.

Teddy Adhitya menyebut lagu Stay The Same merupakan lagu pembuka dari minialbum terbarunya.

Adapun album terbarunya yang berjudul Ocean bakal dirilis dalam beberapa waktu ke depan.

Teddy Adhitya merupakan seorang storyteller, penyanyi, penulis lagu, produser musik, dan pengembara yang merintis karier bermusik sejak 2008.