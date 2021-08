Tekuk Wolverhampton, Manchester United Salip Rekor Milik Arsenal

jpnn.com, WOLVERHAMPTON - Manchester United berhasil bawa pulang tiga poin usai mengalahkan tuan rumah, Wolverhampton Wanderers, 1-0 di Molineux Stadium, Minggu (29/8) malam WIB.

Gol tunggal Mason Greenwood pada menit 80' pastikan kemenangan pasukan Ole Gunnar Solskjaer di pekan ketiga Liga Premier ini.

Kiper Manchester United, David De Gea, melakukan dua penyelematan penting di babak kedua, tepatnya pada menit ke-71 untuk menyelamatkan gawangnya dari kebobolan.

Berawal dari sepak pojok, bola mengarah ke pemain Wolverhampton dan kemudian langsung melakukan tandukan. De Gea dengan sigap memblok, tetapi bola jatuh ke kaki pemain lawan, beruntung kiper asal Spanyol ini kembali menepisnya.

28 - Manchester United are now unbeaten in their last 28 Premier League away games (W18 D10), establishing a new record for the longest unbeaten away run in English Football League history. Unstoppable. pic.twitter.com/v7fWyjwpO0 — OptaJoe (@OptaJoe) August 29, 2021