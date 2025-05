Telkomsel Hadirkan Jaringan 5G di Makassar, Ada Paket Internet Menarik, Harga Terjangkau

jpnn.com, MAKASSAR - Perusahaan telekomunikasi asal Indonesia, Telkomsel kembali memperluas layanan sinyal 5G hingga ke seluruh tanah air.

Kini, mereka melakukan ekspansi layanan 5G ke Kota Makassar.

Pelanggan bisa bisa menikmati koneksi 5G hampir seluruh penjuru kota seperti pusat perbelanjaan, area residensial, kawasan industri, destinasi wisata, serta Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin.

Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna mengatakan pihaknya ingin memastikan manfaat jaringan 5G terdepan dan terluas Telkomsel tersedia secara inklusif bagi setiap orang.

Ekosistem 5G di Makassar sudah semakin matang, sehingga perluasan cakupan Hyper 5G secara masif dan contiguous tanpa terputus menjadi krusial.

"Kami akan terus mempercepat ekspansi 5G ke sejumlah kota/kabupaten utama di Papua, Sulawesi, Kalimantan, termasuk kawasan industri seperti pertambangan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital di Indonesia Timur,” kata dia dalam siaran persnya, Selasa (6/5).

Per April 2025, penetrasi 5G di Makassar telah mencapai 21% dari total device yang beredar, dengan konsumsi data mencapai rata-rata 15 GB per pengguna per bulan secara nasional.

Berdasarkan network drive test internal, kecepatan unduh Hyper 5G di lokasi tertentu tercatat mencapai hingga 514 Mbps dan kecepatan unggah hingga 77 Mbps – sekitar 5 kali lebih cepat dibanding rata-rata 4G.