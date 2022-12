Temuan Zenius: Banyak Siswa Kelas 4 SD Belum Lancar Membaca

jpnn.com - Badan Pusat Statistik (BPS) rutin mempublikasikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap tahunnya. Umumnya provinsi dengan IPM tertinggi berasal dari Pulau Jawa, Sumatera, dan bagian barat Indonesia.

Lalu bagaimana dengan wilayah di timur Indonesia? Mengutip IPM nasional tahun 2021, hanya Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara yang masuk ke dalam 10 provinsi dengan IPM tertinggi. Sisanya diisi provinsi di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta. Juga provinsi di Pulau Sumatera, seperti Riau dan Sumatera Barat.

Founder dan Chief Education Officer Zenius, Sabda PS mengungkapkan dari temuan tersebut pihaknya menginisiasi kolaborasi dengan beberapa daerah di Indonesia Timur. Sejak 2020 lalu, Zenius telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel). Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan kapasitas guru dan adaptasi pembelajaran berbasis teknologi melalui penggunaan platform Zenius. "Selain itu, Sulsel juga menargetkan lebih banyak siswa yang lolos ke perguruan tinggi negeri (PTN), yang mana hal tersebut juga akan berdampak terhadap IPM daerah," terang Sabda PS dalam keterangannya, Rabu (14/12).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Setiawan Aswad PhD. menyambut baik kerja sama yang telah terjalin dengan Zenius selama ini. Dalam setahun terakhir, Disdik Sulsel melihat peningkatan dari jumlah siswa SMA/SMK yang diterima di PTN di Sulsel.

Dia berharap tahun depan makin banyak siswa yang masuk ke PTN.

Setahun terakhir, Zenius dan Disdik Sulsel sudah menyelenggarakan berbagai aktivitas pendidikan mulai dari lokakarya untuk guru yang menjangkau lebih dari 7.000 guru SMA dan SMK di Provinsi Sulsel, hingga melaksanakan try out (TO) Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan try out seleksi masuk perguruan tinggi negeri dengan format terbaru yang telah diikuti lebih dari 30 ribu siswa.

Kegiatan ini pun berlanjut hingga ke Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Buol. Kerja sama yang akan berlangsung hingga 2025 mendatang ini meliputi beberapa aktivitas kegiatan pendidikan, mulai dari TO AKM SD dan SMP, penyediaan paket belajar AKM, seleksi beasiswa untuk para siswa, pelatihan guru, dan pelatihan bahasa Inggris.

Sebagai pembuka kerja sama tersebut, Zenius dan Pemkab Buol melangsungkan TO AKM yang diikuti lebih dari 5.000 siswa kelas 4 SD dan kelas 7 SMP untuk persiapan menghadapi AKM di tahun depan.