Tentang Potongan Rambut Cristiano Ronaldo dan Keinginannya jadi Bintang Film

jpnn.com, TURIN - Bintang Juventus Cristiano Ronaldo mengungkapkan rencananya bila nanti pensiun alias gantung sepatu dari dunia sepak bola.

Pemilik lima Ballon d'Or tersebut mengaku tertarik untuk terjun ke dunia hiburan terutama akting. Dia pengin jadi aktor, bintang film.

Pernyataan tersebut diungkapkan pemain berusia 34 tahun itu usai menerima penghargaan Dubai Globe Soccer Award di Madinat Jumeirah Resort, Dubai, Uni Emirat Arab pada Minggu (28/12) WIB.

"Ketika saya pensiun dari sepak bola saya ingin melanjutkan studi saya. Satu hal yang juga membuat saya tertarik adalah ingin mencoba akting di film," ujar Ronaldo seperti dilansir The Sun.

