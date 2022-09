Terapkan Implementasi Transformasi SDM, Pupuk Indonesia Raih The Best Human Capital 2022

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia meraih penghargaan The Best Human Capital 2022, kategori State Owned Enterprise Company (Non Tbk - Non Finance), dalam ajang Indonesia Human Capital Award–VIII–2022, yang digelar oleh Economic Review di Jakarta, Rabu (31/8).

SPM Strategi & Kebijakan SDM Pupuk Indonesia, Tathit Surya Arjanggi mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas implementasi transformasi SDM, yang sedang berlangsung.

“Pupuk Indonesia di dalam strategi housenya, menetapkan salah satu pondasi sebagai perusahaan dengan world class human capital dengan 3 inisiatif strategis yakni memperkuat strategi talent, memperkuat talent sourcing, diversity, engagement, dan afiliasi karyawan, dan menciptakan kultur perusahaan yang kolaboratif dan high performing,” jelas Tathit.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perusahaan juga memanfaatkan teknologi dengan mengembangkan Human Capital Information System (HCIS) single platform.

“Proses bisnis human capital Pupuk Indonesia grup dapat berjalan selaras dan dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Sehingga diharapkan dapat berkontribusi maksimal terhadap pencapaian sasaran perusahaan,” lanjut Tathit.

Dalam menyiapkan sumber daya manusia berkelas dunia tersebut, Pupuk Indonesia fokus pada peningkatan kompetensi untuk menghadapi tantangan.

Upaya ini dilakukan dengan menerjunkan top talent ke dalam berbagai proyek strategis untuk mendukung peningkatan EBITDA.

Sekaligus mendorong dihasilkannya terobosan inovasi yang dilakukan unit kerja atau tim.