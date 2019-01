Terdepan Dalam Era Konstruksi Digital, PT PP Raih Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pembangunan Perumahan (PT PP), salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia menjadi salah satu pembicara dalam acara Digital Construction: Revolution of BIM Cost Management yang diselenggarakan oleh Glodon Indonesia di Balai Kartini Jakarta, Rabu (23/1) lalu.

Dalam kesempatan ini, Glodon Indonesia memberikan penghargaan Global BIM Award Partnership

kepada PT PP atas kerja sama strategis dan pencapaian yang luar biasa dalam implementasi dan

pengembangan BIM (Building Information Modeling) di Indonesia.

Dalam acara tersebut, Ni Made Sasanti selaku Kepala Divisi Perencanaan Strategis, Riset dan Teknologi mewakili perseroan menjadi pembicara di dalam acara tersebut dengan topik Indonesia Trends in Construction.



BIM diterapkan secara resmi sejak 2015, mulai 2018 BIM menjadi proses wajib untuk seluruh proyek-proyek baru PT PP, yang diterapkan mulai dari proses tender, pelaksanaan proyek, sampai dengan serah terima proyek.

"Dengan penerapan BIM ini, pelaksanaan konstruksi menjadi lebih cepat, akurat, efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kepuasan dari Stakeholder," ujar Sasanti.

Adapun penghargaan yang diterima perseroan atas implementasi BIM, yakni Glodon BIM Competition 2018 (dua pemenang), Tekla BIM Asia Awards 2018 (nominasi 3 besar).

"Dengan diraihnya penghargaan tersebut semakin memantapkan posisi perseroan sebagai yang

terdepan dalam konstruksi digital," kata dia.

Selain sebagai pelopor penerapan BIM di Indonesia, perseroan juga merupakan pelopor penerapan ERP di perusahaan kontruksi Indonesia dan telah go life sejak 2017, di mana mengintegrasikan seluruh proses bisnis di perusahaan.

"Pengembangan BIM dan ERP ini menjadi bagian dari program Digital Transformation perseroan, di mana telah bertranformasi dari doing digital menjadi being digital. Selain itu, Perseroan telah memiliki Road Map Digital Construction (IT Master Plan 2018 - 2022)," jelas dia.