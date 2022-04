Terinspirasi Fenomena Ghosting, Alvin Kei Rilis Lagu Baru

jpnn.com, JAKARTA - Solois asal Jakarta, Alvin Kei meluncurkan lagu baru berjudul I Wish I Could Forget You.

Dia mengatakan lagu tersebut terinspirasi dari fenomena ghosting yang tengah marak terjadi di kalangan anak muda.

Menurutnya, ghosting alias tiba-tiba menghilang bukanlah sebuah cara yang baik untuk mengakhiri hubungan dengan orang lain.

"Gue baru sadar kalau ghosting itu jahat banget. I Wish I Could Forget You ini berusaha menggambarkan perasaan dari orang yang ditinggalkan itu. Kayak, semua mulainya indah, kenapa gue ditinggalkan?" ungkap Alvin Kei, Kamis (7/4).

Saat produksi lagu tersebut, Alvin Kei dibantu produser Adrino Pradanta.

Dia menyebut Ardino merupakan produser yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan lagu-lagu terdahulu.

Lagu I Wish I Could Forget You dibuat dalam waktu yang cukup singkat.

"Semua lirik lagunya ditulis cuma dalam waktu 15 menit. Proses buat musik dan revisi cukup lama, untung Adrino bisa mengikuti kemauan gue," jelas Alvin Kei.