Terkuak, Ini 2 Biang Kerok Kekalahan The Daddies di Final India Open 2022

jpnn.com, NEW DELHI - Ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan a.k.a The Daddies harus puas menjadi runner up India Open 2022.

Pada partai puncak yang bergulir di K.D Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Minggu (16/1), ganda ranking dua dunia itu menyerah 16-21, 24-26 dari wakil tuan rumah, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

Seusai laga, The Daddies menyebut biang kerok kekalahannya dari Rankireddy/Shetty ialah lawan mereka memiliki pertahanan yang kuat, serta serangan balik yang mematikan.

"Hari ini mereka (Rankireddy/Shetty, red) menerapkan pertahanan yang ketat, dan kuat dalam menyerang. Dari situ kami kurang siap melakukan antisipasi," ungkap Hendra dalam rilis PBSI.

Hendra menambahkan, serangan balik Rankireddy/Shetty memang sangat merepotkan.

Pada gim kedua contohnya, The Daddies sempat membalikkan keadaan dan hampir bisa memaksakan gim ketiga. Namun, ganda India ranking 10 dunia itu mampu berbalik memimpin hingga akhirnya unggul 26-24.

"Begitu mereka melakukan serangan balik, itu cukup merepotkan. Kebetulan bolanyanya juga lebih lambat hari ini," tambah Hendra.

Dalam kaca mata Hendra, kekalahan The Daddies pada gim kedua disebabkan oleh Rankireddy/Shetty yang lebih berani menekan di poin-poin kritis, sementara dia dan Ahsan justru banyak melakukan kesalahan sendiri.