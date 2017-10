Terungkap, Ini Pemain yang Lempar Alex Ferguson dengan Piza

jpnn.com, LONDON - Kasus Battle of The Buffet di Old Trafford 2004 tuntas. Cesc Fabregas akhirnya mengaku menjadi pemain yang lempar Alex Ferguson dengan piza.

Setelah 13 tahun, Fabregas yang kini membela Chelsea itu mengaku telah melempar Ferguson dengan piza saat laga Manchester United melawan timnya Fabregas saat itu, Arsenal.

"Ya, saya pelakunya," kata Fabregas seperti dikutip dari Sky Sports. Pria kelahiran Arenys de Mar, Spanyol 30 tahun yang lalu tersebut membuat pengakuan dalam acara A League Of Their Own yang dipandu James Corden.

Fabregas mengatakan, usai laga, suasana rusuh. Dia mendengar suara gaduh di terowongan menuju kamar ganti.

"Apa yang terjadi? Saya ke sana dengan potongan piza. Saya melihat Sol Campbell, Rio Ferdinand, Martin Keown, semua saling medorong," kata Fabregas.

Dia membenarkan, dalam kondisi tak menentu tersebut, dia melempar piza dan ternyata mengenai wajah Ferguson, pelatih MU saat itu.

"Saya minta maaf Sir Alex. Saya tidak bermaksud melakukannya," ujar Fabregas.

Pertandingan MU vs Arsenal saat itu berlangsung panas. Di akhir laga, MU menang 2-0 dan sekaligus mengakhiri 49 pertandingan Arsenal tanpa terkalahkan. (adk/jpnn)