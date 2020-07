Tesla Gusur Toyota Sebagai Perusahaan Otomotif Paling Bernilai di Dunia

jpnn.com, NEW YORK - Tesla Inc. menggusur Toyota Motor Corp sebagai produsen mobil paling bernilai di dunia. Ini menjadi titik balik setelah perusahaan Jepang itu mencoba mengubah industri yang mengandalkan mesin pembakaran internal selama lebih dari 130 tahun.

Mengutip Bloomberg, hal itu terjadi setelah harga saham Tesla mencatatkan rekor tertinggi pada perdagangan Rabu (1/7).

Harga saham Tesla sempat menyentuh angka 1.134 dollar AS per lembar. Dengan demikian, valuasi pasar Tesla tercatat sebesar 209,47 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.974 triliun.

Jumlah tersebut lebih besar 4 miliar dollar AS jika membandingkan dengan valuasi pasar Toyota saat ini.

Harga saham Tesla melejit sejak awal tahun ini, disebabkan investor mulai berpikir dan menjatuhkan masa depan industri pada kendaraan listrik.

Pada Januari, Tesla menjadi produsen mobil paling berharga kedua di dunia, ketika melampaui Volkswagen AG .

Sekarang, produsen mobil besutan Elon Musk ini bernilai lebih dari dua kali lipat dari raksasa Jerman.

Usaha keras bos Tesla itu terbilang revolusioner. Ia berani mengabaikan atau melanggar banyak aturan dan norma industri otomotif yang sudah mapan dalam satu dekade silam.