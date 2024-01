The Changcuters Menyambut Usia 20 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, The Changcuters akan memasuki usia ke-20 aktif berkarier di industri musik Indonesia pada 2024.

Sejumlah rencana pun telah disiapkan oleh band beranggotakan Tria (vokal), Qibil (gitar), Alda (gitar), Dipa (bass) dan Erick (drum) itu untuk merayakan momen spesial tersebut.

The Changcuters punya wacana menggelar konser tunggal hingga merilis album terbaru.

Baca Juga: The Changcuters Tetap Berdebat

"Semoga campaign (Memang Beda) kami berjalan lancar, mudah-mudahan konser tunggal 20 tahun The Changcuters bisa terealisasi, album baru juga keluar, insyaallah," kata Dipa The Changcuters di kawasan Gatot Subroto, Jakarta baru-baru ini.

Meski punya segudang rencana, The Changcuters berharap para penggemar tidak menaruh ekspektasi lebih.

Sebab, The Changcuters punya beberapa pertimbangan serta harus melihat kondisi pada 2024.

“Dari pengalaman kemarin, kami enggak mau banyak janji, tetapi diusahakan. Kita tinggal lihat situasi, mau dekat pemilu juga," beber Tria The Changcuters.

Sebelum memasuki 20 tahun, The Changcuters memilih meluncurkan sebuah lagu baru yang berjudul Memang Beda.