The Magic of Christmas, Manjakan Liburan Anak dengan Aktivitas Seru

jpnn.com, JAKARTA - Perayaan Natal akan menjadi momen keluarga untuk berlibur dan menikmati suasana yang hangat dengan berbagai aktivitas yang seru dan menarik.

Lippo Malls Indonesia (LMI) yang saat ini mengelola 69 mal di Indonesia memanfaatkan momen ini untuk memanjakan pengunjung dengan menyiapkan ragam aktivitas yang dapat dinikmati keluarga Indonesia di masing masing wilayah.

Dikemas dengan tema “The Magic of Christmas” LMI ingin mewujudkan harapan dan keinginan menjadi kenyataan dalam momen Natal yang penuh kegembiraan dengan menghabiskan waktu berkualitas bersama orang- orang terkasih.

Berlangsung dari 18 November 2024 hingga 5 Januari 2025, The Magic of Christmas direfleksikan melalui beberapa kegiatan untuk anak-anak berupa Meet and Greet karakter idola anak-anak, wahana bermain dan juga ragam lomba untuk mengisi libur Natal.

“The Magic of Christmas” akan memberikan kegiatan liburan bagi anak-anak melalui kegiatan yang hangat dan seru untuk liburan Natal bersama keluarga tercinta, karena momen Natal merupakan momen kebersamaan keluarga untuk menciptakan kehangatan dan kedamaian. Ini menjadikan Natal sebagai momen yang penuh kenangan bagi setiap anggota keluarga. Dan sebagai pusat perbelanjaan keluarga, kami memberikan kegiatan yang kami sesuaikan dengan momen Natal," ujar Chief Marketing Officer PT Lippo Malls Indonesia, Santiwati Basuki

Temukan berbagai karakter anak-anak di Lippo Malls pada sepanjang periode perayaan Natal dengan kehadiran karakter seperti :



? Hello Kitty akan hadir pada kegiatan meet & greet yang di gelar Lippo Mall Puri pada setiap weekend yaitu hari Sabtu dan Minggu, pukul 15.00 & 18.00 WIB di atrium 2 pada periode 7 Desember 2024 – 5 Januari 2025, Lippo Mall Puri juga mengadakan Hello Kitty Run pada hari Sabtu, 7 Desember 2024.



? Sonic The Hedgehoq 3 akan hadir pada kegiatan meet & greet yang di gelar Senayan Park pada setiap weekend yaitu hari Sabtu dan Minggu, pukul 14.00 & 17.00 WIB di main atrium pada periode 13 Desember 2024 – 5 Januari 2025.