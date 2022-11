The Rain Beri Kejutan dalam Video Kita dan Ketidakmungkinan

jpnn.com, JAKARTA - Band The Rain merilis video musik untuk lagu terbaru yang berjudul Kita Dan Ketidakmungkinan.

Selama The Rain menempuh jalur independen, video tersebut menjadi video dengan pengerjaan paling sulit secara teknis.

Video melibatkan banyak pemain tambahan dan juga tim produksi belakang layar untuk mendukung ide cerita.

"Belakangan ini kami selalu mandiri alias memikirkan dan mengerjakan sendiri video klip, mulai dari konsep hingga ke eksekusinya. Untuk ide cerita datang dari para personel The Rain dan Roberto Pieter, manajer The Rain," kata Indra, vokalis The Rain, Selasa (29/11).

"Kami kembali dibantu oleh Mas Abdi Muda sebagai sutradara. Cuma bedanya kali ini kami menggunakan model yang sudah dikenal banyak orang," sambungnya.

Band beranggotakanIndra Prasta (vokal, gitar), Iwan Tanda (gitar, vokal), Ipul Bahri (bass, vokal) dan Aang Anggoro (drum, vokal) itu mengajak beberapa rekan untuk video Kita Dan Ketidakmungkinan

The Rain mengajak Wafda Saifan (Aktor Film; Jelita Sejuba, Kadet 1947, Kuntilanak 3, Rumah Kaliurang) dan Natascha Germania (Presenter TV; Piala Dunia 2022) sebagai model utama.

Selain itu, video juga punya kejutan dengan kemunculan Naga ADA Band sebagai plot twist cerita.