The Rain Lepas Album ke-7, Mereka Bilang Kita Terjebak Bersama

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, The Rain meluncurkan album ke-7 yang diberi judul Mereka Bilang Kita Terjebak Bersama.

Band yang beranggotakan Indra Prasta (vokal, gitar), Iwan Tanda (gitar), Ipul Bahri (bass) dan Aang Anggoro (drum) itu mengerjakan album tersebut sejak 2018.

The Rain menggarap materi demi materi secara bertahap setelah kesuksesan album keenam, Jabat Erat yang dirilis pada 2016.

"Sepertinya, ini album The Rain yang penggarapannya paling lama," kata Indra The Rain, Rabu (20/4).



Album Mereka Bilang Kita Terjebak Bersama menandai awal babak baru dalam perjalanan bermusik The Rain.

Seperti Jabat Erat, album tersebut dirilis secara independen lewat Heavy Rain Records, label yang didirikan oleh The Rain sendiri dan didistribusikan secara digital oleh MK Records.

The Rain memproduksi album tersebut dalam format fisik yakni CD yang dijual terbatas melalui sistem pre-order.

Secara musik, The Rain terdengar makin nyaman bertualang dengan berbagai warna baru dalam album Mereka Bilang Kita Terjebak Bersama.

Adapun 12 lagu dalam album itu memiliki karakternya masing-masing.