The Sounds Project Vol. 6 Bakal Segera Digelar, Catat Tanggalnya!

"The Sounds Project akan kembali membawa misi dan cita-cita untuk terus menghadirkan festival dengan penampil dari tanah air maupun mancanegara yang terkurasi dengan baik, di mana setiap tahunnya akan banyak kejutan spesial yang disiapkan untuk seluruh pecinta musik tanah air," ujar Fifi Amalia, Head Of Media Relations The Sounds Project & co.

Selain itu, hal spesial yang berbeda dari The Sounds Project tahun sebelumnya ialah waktu pelaksanaannya yang lebih lama dari volume nya yang terdahulu.

Dengan diadakan selama tiga hari, akan semakin banyak nama besar yang akan hadir di volume 6 kali ini.

Pada Jumat, 24 Maret 2023 The Sounds Project telah merilis phase one lineup nya dengan total 32 nama musisi besar tanah air.

Di antaranya Andra & The Backbone, Bilal Indrajaya, Cokelat, Dikta Wicaksono, Feel Koplo, Fiersa Besari, For Revenge, GRRRL Gang, HIVI!, JKT 48, Juicy Luicy, Kahitna, Last Child, Letto, Mahalini, Morfem, Nidji, NOAH, OKAAY, Pamungkas, Parade Hujan (Pusakata x Payung Teduh).