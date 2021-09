The Used Rilis Album Heartwork Versi Deluxe, Ini Keistimewaannya

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, The Used baru saja merilis versi deluxe dari album kedelapan bertajuk Heartwork.

Album tersebut memiliki tambahan 11 lagu yang belum dirilis sebelumnya.

The Used total menyuguhkan 27 lagu dalam album Heartwork versi deluxe.

Pengerjaan album itu melibatkan banyak kolaborator termasuk produser John Feldmann, co-writer Mark Hoppus (Blink-182), bintang tamu Travis Barker, Jason Aalon Butler (Fever 333), Caleb Shomo (Beartooth), dan lainnya..

"Tidak ada satu momen pun yang terbuang di studio saat mengerjakan album Heartwork. Rasanya seperti setiap hari ada satu lagu yang layak untuk didengarkan. Untuk itu, kami dengan bangga mempersembahkan lagu yang tidak pernah dirilis sebelumnya," kata Bert McCracken The Used, Senin (13/9).

Grup yang beranggotakan Bert McCracken (vokal), Jeph Howard (bas), Dan Whitesides (drum) dan Joey Bradford (gitar) itu telah mengedarkan album Heartwork versi deluxe ke pasaran sejak pekan lalu.

Pendengar dapat mendengarkannya melalui platform musik digital dan juga bisa membeli merchandise resmi The Used.



Saat ini, The Used tengah menjalani tur Amerika bersama Coheed and Cambria sebagai co-headliners.

The Used juga akan tampil pada Four Chord Music Festival di Washington, Pennsylvania dan Rebel Rock Festival di Orlando, Florida pada akhir September 2021. (ded/jpnn)