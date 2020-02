Thibaut Courtois jadi Pemain Terbaik di La Liga Edisi Januari

jpnn.com, MADRID - Penjaga gawang Real Madrid Thibaut Courtois dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga bulan Januari.

Pria dengan tinggi badan 199 cm itu merupakan pemain pertama Real Madrid yang memenangi penghargaan tersebut musim ini.

Kiper berusia 27 tahun itu hanya kebobolan satu gol dalam sebulan dan memenangi tiga pertandingan (3-0 vs Getafe, 2-1 vs Sevilla dan 1-0 vs Real Valladolid) di bulan pertama tahun ini.

Courtois juga merupakan penjaga gawang pertama yang memenangi penghargaan ini sejak November 2018, saat kiper Sevilla Tomas Vaclik (Ceko) meraihnya.

Sebelum Courtois, pemain Real Madrid terakhir yang menerima penghargaan ini adalah Cristiano Ronaldo pada Mei 2017.

Courtois akan menerima penghargaan Player of the Month for January ini pada Senin (17/2) dini hari WIB, sebelum pertandingan El Real melawan Celta Vigo di Santiago Bernabeu.

Musim ini, pemenang sebelum Courtois ialah Martin Odegaard (Real Sociedad/September), Karl Toko Ekambi (Villarreal/Oktober), Lionel Messi (Barcelona/November) dan Luis Suarez (Barcelona/Desember). (mc/jpnn)