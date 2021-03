Thierry Henry Ingin Sekali Kembali ke Barcelona dan Arsenal

jpnn.com, PRANCIS - Mantan penyerang Barcelona dan Arsenal Thierry Henry mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Camp Nou dan Emirates Stadium sebagai pelatih.

Meski menjalani karier yang kurang mengesankan sejak menjadi pelatih, Henry merasa harus membuktikan diri demi mendapatkan peluang di klub-klub terbesar.

"Bila Anda bertanya kepada saya apakah saya sedang bermimpi, ya saya sedang bermimpi," kata Henry dalam sebuah wawancara dengan Four Four Two yang dikutip Marca, Selasa (9/3).

Baca Juga: Shin Belum Puas dengan Performa Penyerang Timnas ini

"Namun, ketika anda tidak sedang bermimpi, anda terjaga dan ada kenyataan."

"Apakah saya ingin melatih Arsenal? Ya. Apakah saya ingin pergi ke Barcelona? Ya. Apakah saya ingin bermain untuk Arsenal lagi? Saya ingin bermain untuk mereka lagi, tetapi kenyataannya saya tidak bisa!"

"Saya sedang dalam kurva belajar, saya ingin melakukannya dengan baik untuk tim yang saya latih, maka waktu akan menjawabnya."

Baca Juga: Teco Berharap Lilipaly Mau Bertahan di Bali United

"Bila Anda tidak berhasil, Anda tidak akan memiliki peluang semacam ini," tambah pelatih asal Prancis tersebut.

"Saya hanya berkonsentrasi pada apa yang bisa saya kendalikan, dan sisanya adalah utopia yang sangat besar. Apakah saya ingin bernyanyi seperti Lionel Richie? Ya, tetapi saya tidak bernyanyi seperti Lionel Richie!"