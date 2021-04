Tiga Orang Terpilih jadi Pemenang di I Can See Your Talent Bigo Live

jpnn.com - Bigo Live, platform live streaming global terkemuka, resmi menutup acara in-app ranking competition ‘I Can See Your Talent’ (ICSYT).

Peserta dan penyiar ‘I Can See Your Talent’ menjadi kontestan dalam acara ‘I can See Your Voice’ yang disiarkan oleh MNCTV.

Acara permainan tebak musik ini adalah adaptasi dari program televisi yang populer di Korea Selatan dengan nama yang sama.

Acara ‘I Can See Your Talent’ Bigo Live disiarkan melalui platform live streaming pada 12-21 Maret 2021. Acara ini berhasil mendapatkan banyak perhatian dari penonton.

Selama masa pendaftaraan tercatat 104 orang mendaftar sebagai peserta acara. Selama 10 hari kompetisi berlangsung, setiap peserta harus mengirimkan video audisi menyanyi mereka secara online.

Dari acara ini, ada tiga kontestan yang berhasil mencapai tahapan ‘I Can See Your Voice’.

Ketiganya terpilih sebagai pemenang terpopuler berdasarkan hasil voting. Mereka adalah penyiar Bigo Live Loui Chen (ID BIGO: @Louichen), CC MADONA (ID BIGO: @clarakharisma), dan Farida Meliana (ID BIGO: @ ella_110380).

Episode terakhir ‘I Can See Your Voice’ di MNCTV tayang pada Senin, 5 April 2021. Episode spesial ini menghadirkan seleb kondang Raffi Ahmad dan Indra Herlambang sebagai pembawa acara.