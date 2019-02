Tiket Pesawat Mahal, Liburan ke Luar Negeri Lebih Murah

jpnn.com, MAKASSAR - Harga tiket pesawat tujuan domestik masih terbilang mahal. Ada kecenderungan, masyarakat akan lebih memilih liburan ke luar negeri.

Mengkroscek situs penjualan tiket daring, harga-harga tiket destinasi domestik masih membumbung tinggi. Untuk rute Makassar-Jakarta misalnya, Citilink, Sriwijaya, Garuda hingga Lion, masing-masing menyajikan harga Rp1.706.800, Rp1.676.000, Rp1.957.600, dan Rp1.236.000. Itu semua baru sekali jalan.

Mari membandingkannya dengan harga tiket yang kini sedang diobral sangat murah dalam agenda SilkAir-BCA Travel Fair, yang dihelat di TSM Makassar, 15-17 Februari.

Untuk tiket tujuan Kuala Lumpur, misalnya, cuma seharga Rp2,6 jutaan. Lalu Singapura hanya Rp2,9 jutaan dan Hong Kong Rp3,3 juta saja. Itu semua tiket pulang pergi. Belum termasuk cashback hingga tawaran program menarik lainnya yang sedang disajikan.

Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Sulsel, Didi L Manaba, menilai, dalam kondisi sekarang, akan hadir kecenderungan bagi masyarakat untuk memilih berlibur ke luar negeri dibanding destinasi yang ada di dalam negeri.

"Kalau menghitung secara nominal, memang lebih murah berlibur ke luar negeri sekarang dibanding destinasi wisata yang ada di tanah air," jelasnya, 15 Februari.

Didi menilai, pada awal tahun ini banyak masyarakat yang menunda masa liburannya hingga menahan diri untuk cuti. Sebab, harga yang disajikan untuk rute dalam negeri tidak seperti biasanya.