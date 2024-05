Tim Sukses

jpnn.com - Ini seperti khas pesan orang tua untuk orang tua: "Anda ini akan terbang 13 jam. Di penerbangan jarak jauh waspadai DVT, " ujar Robert Lai pada saya.

Malam itu saya pamit padanya. Sudah mau take off dari bandara Haneda (Tokyo) ke John F Kennedy, New York. Memang sekitar 13 jam penerbangan.

Sendirian.

Istri ke Samarinda --keponakannya meninggal.

Robert jaga Dorothy di Singapura.

Tiffany mulai kuliah S-2 di Shanghai.

Janet tunggu visa suaminya yang belum keluar.

Annie Wong lagi di Korea.