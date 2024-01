Timnas AMIN: Capres yang Dalam Posisi Menjabat Tidak Berarti Paham Semua Urusan

jpnn.com, JAKARTA - Juru bicara tim nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Billy David Nerotumilena mengatakan Anies siap menghadapi debat capres ketiga.

Tema debat capres ketiga ialah Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik.

Menurut Billy, meski salah satu calon presiden menjabat sebagai Menteri Pertahanan, tetapi belum tentu paham semua materi.

“Capres yang sedang dalam posisi menjabat tidak berarti paham semua urusan ataupun solutif terhadap semua sub tema ini. Jadi, capres 01 tetap optimistis akan menampilkan performa terbaik,” ucap Billy kepada JPNN, Minggu (7/1).

Billy menuturkan Anies sengaja tak menggelar kampanye dua hari sebelum debat agar lebih konsentrasi juga menjaga stamina.

“Tentu untuk menjaga konsentrasi, mood, dan juga stamina. Pak Anies siap 100 persen menghadapi debat ketiga,” kata dia.

Asisten Anies itu menjelaskan bahwa Anies akan membawa berbagai keluhan dan permintaan masyarakat yang dia temui di lapangan selama kampanye.

Tak hanya itu, mengenai topik hubungan internasional, eks Gubernur DKI Jakarta itu disebut telah menghadiri forum Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).