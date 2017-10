Tinggal di Malaysia, Bella Ungkap Rasa Kehilangan Zaskia

jpnn.com, JAKARTA - Laudya Cynthia Bella beberapa hari lalu baru membagikannya beberapa foto acara resepsi pernikahan dirinya dengan Engku Emran lewat Instagram miliknya.

Tidak hanya dengan keluarga, Bella juga mengunggah foto bersama para sahabatnya. Salah satunya, Zaskia Sungkar.

Dalam foto tersebut, Bella dan Zaskia terlihat larut dalam kebahagiaan dan saling berpelukan.

Namun pada keterangannya, mantan pacar Raffi Ahmad ini menuliskan ungkapan sedih karena harus berpisah dengan sahabatnya itu.

Mengingat Bella bakal tinggal di Malaysia bersama suaminya. Karenanya, dia merasa kehilangan.

“With my one and only @zaskiasungkar15 !! Kehilangan? Itu pasti karena hampir setiap hari bisa ketemu dia. Dari ibadah bareng sampe liburan sampe kerja bareng.pokonya semua rasa kita pernah bareng,” ungkapnya.

Wanita berhijab ini memastikan tak akan ada yang berubah dari dirinya.

“Sayangku, wherever I am, forever you will still remain my best friend,” ungkapnya.