Tingkatkan Performa pada 2020, Divisi Humas Polri Gelar Capacity Building

jpnn.com, JAKARTA - Keluarga besar Divisi Humas Polri menggelar kegiatan capacity building atau peningkatan kapasitas personel sekaligus family gathering di Taman Safari Bogor selama dua hari sejak Jumat (13/12) hingga Sabtu (14/12) ini.

Sedikitnya, ada 640 orang keluarga besar Divisi Humas Polri yang mengikuti kegiatan dengan tagline together we are strong itu.

Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal mengatakan, pihaknya sudah mengagendakan kegiatan ini sejak November lalu. Namun, baru bisa terealisasikan Desember ini.

Baca Juga: Polri Tunggu Arahan Interpol Terkait Sosialita Kediri Jadi Buronan di Hong Kong

“Di dalam kegiatannya kami masukan acara atraktif dan edukatif,” kata Iqbal kepada wartawan, Sabtu.

Jenderal bintang dua ini menambahkan, kegiatan yang mereka gelar sesuai dengan program Presiden Joko Widodo untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

"Outcome-nya tentu saja diharapkan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat akan dinamika informasi terhadap pencapaian Polri, juga memelihara kondisi kamtibmas yang tetap kondusif melalui pengelolaan media yang baik di ruang publik menuju Pilkada Serentak 2020 mendatang," ujar Iqbal.

Diketahui, kegiatan capacity building ini diisi dengan acara jalan santai, senam dan sarapan pagi bersama. Selanjutnya diikuti dengan aneka fun game yang atraktif dan edukatif, melatih kerja sama tim yang solid dalam memecahkan suatu persoalan.

"Keceriaan luar biasa terlihat dari setiap wajah peserta capacity building dalam mengikuti kegiatan ini," sambung Iqbal.