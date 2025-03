Titiek Puspa Dirawat Di Rumah Sakit, Begini Fakta-Faktanya

jpnn.com, JAKARTA - Kabar kurang mengenakkan datang dari penyanyi senior, Titiek Puspa.

Pelantun Marilah Kemari itu dikabarkan jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit.

Hal itu pun dikonfirmasi oleh manajer Titiek Puspa, Mia. Berikut penjelasannya:

1. Dilarikan Ke Rumah Sakit

Pihak manajer Titiek Puspa lantas memberi tanggapan mengenai kondisi kesehatan sang artis.

"Ini aku lagi mau otw (on the way) ke sana, ke rumah sakit, nanti aku berkabar ya," ujar Manajer Titiek Puspa, Mia saat dikonfirmasi awak media, Kamis (27/3).

Dia pun menjelaskan penyebab kondisi kesehatan pelantun Apanya Dong itu menurun hingga dilarikan ke rumah sakit.

"Enggak, enggak stroke, maksudnya kemarin dia kecapekan," tuturnya.