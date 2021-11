Tok! The Fed Resmi Mulai Tapering Off

jpnn.com, JAKARTA - Federal Reserve mengumumkan pengetatan kebijakan atau tapering off pada Rabu (3/11) waktu setempat atau Kamis pagi WIB.

Gubernur The Fed Jerome Powell menyatakan mulai mengurangi pembelian asetnya bulan ini di tengah kekhawatiran inflasi yang meningkat.

"Keputusan kami hari ini untuk memulai pengurangan pembelian aset kami," kata Powell seperti dikutip dari Antara.

Bank Sentral AS memutuskan untuk mulai mengurangi laju bulanan pembelian aset bersihnya sebesar USD 10 miliar untuk sekuritas obligasi pemerintah AS dan USD 5 miliar untuk sekuritas yang didukung hipotek bulan ini.

The Fed telah berjanji untuk melanjutkan program pembelian asetnya dengan kecepatan USD 120 miliar per bulan, termasuk USD 80 miliar dalam sekuritas obligasi pemerintah AS dan USD 40 miliar dalam sekuritas yang didukung hipotek.

"Sampai kemajuan lebih lanjut yang substansial telah dibuat dalam pekerjaan dan inflasi," tegas Powell merujuk pada Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), komite pembuat kebijakan The Fed.

Namun, Powell menekankan masih mengartikulasikan berbagai instrumen data ekonomi dan menelaan kondisi sebelum memutuskan kenaikan suku bunga The Fed Fund.

"Kami tidak berpikir sudah waktunya untuk menaikkan suku bunga sekarang," katanya.