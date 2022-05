TOP, PLN Raih 4 Penghargaan di Ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2022

jpnn.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) berhasil menyabet empat penghargaan dalam BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2022.

Pada ajang ini, PLN dinobatkan sebagai Gold Winner 'The Most Promising Company In Tactical Marketing', Silver Winner 'The Most Promising Company In Branding Campaign', Dewi BUMN 2022, serta 'CMO of The Year BUMN'.

Penghargaan ini digelar oleh Markplus, Inc sebagai rangkaian kegiatan 'Jakarta Marketing Week 2022' yang dilaksanakan pada 18 Mei.

Penjurian penghargaan ke-10 ini melibatkan anggota Jakarta CMO Club, Indonesia Marketing Association dan International Council for Small Business di Indonesia yang seluruh anggotanya berasal dari sektor swasta.

Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi perusahaan pelat merah, yang telah berpartisipasi dan menunjukkan kapasitasnya pada ajang ini.

Menurutnya, secara hakikat para profesional marketing merupakan agen perubahan yang mendapatkan amanah.

"Selamat kepada pemenang. Semoga penghargaan ini membawa energi positif bagi BUMN, masyarakat, bangsa dan negara," ucap Erick.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Diah Ayu Permatasari menuturkan penghargaan ini merupakan bukti PLN sebagai BUMN dengan aset terbesar di Indonesia berhasil melakukan terobosan-terobosan dalam proses transformasi yang tengah dijalankan.