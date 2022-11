Toyota Optimistis Menembus Target Penjualan Innova Zenix

jpnn.com - JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) menargetkan penjualan All New Kijang Innova Zenix sebanyak 4.000 unit per bulan.

Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor Anton Jimmy Suwandi mengatakan target tersebut mengikuti angka penjualan yang telah dibukukan Toyota Innova generasi sebelumnya.

"Kalau yang sekarang itu, kan, penjualannya hampir sekitar 4.000 unit range-nya. Kira- kira lebih kurang di angka itu per bulan," ucap Jimmy di sela-sela acara peluncuran All New Kijang Innova Zenix di Jakarta, Senin (21/11).

Anton optimistis target tersebut dapat tercapai, terlebih proses produksi Kijang generasi ketujuh tersebut telah dilakukan di pabrik perakitan Toyota di Karawang, Jawa Barat, sehingga diyakini mampu memenuhi permintaan.

Masyarakat yang berminat memboyong Kijang Innova Zenix sudah bisa melakukan pemesanan mulai dari sekarang. Dia menyebut bahwa Toyota telah menyediakan berbagai promo menarik untuk menarik minat konsumen.

Promo yang dimaksud, seperti KINTO yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi pelanggan untuk menggunakan mobil yang diinginkan hanya dengan berlangganan, tanpa perlu memikirkan perawatan kendaraan (hassle-free).

Melalui KINTO One maupun KINTO One Syariah, pelanggan dapat menggunakan All New Kijang Innova Zenix hanya dengan berlangganan mulai dari Rp 9 jutaan per bulan.

All New Kijang Innova Zenix juga dapat dimiliki melalui program pembiayaan EZDeal yang menawarkan cicilan rendah selama 6 tahun.